Россияне выберут делегата на "Евровидение" 8 марта

Исполнитель от России и песня для международного конкурса "Евровидение-2021" пройдут отбор в результате национального зрительского голосования.

Как сообщила во вторник пресс-служба Первого канала, исполнитель и композиция для участия в "Евровидении" от России будут выбраны зрителями в рамках национального голосования 8 марта.

Процедура голосования пройдет в рамках специального праздничного шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире, сообщают "Известия". Отбор делегатов на конкурс может проходить двумя способами: самостоятельным поиском исполнителя или национальным отбором. В нынешнем году было решено использовать второй вариант.

О том, что исполнители из 41 страны примут участие в "Евровидении" в 2021 году, стало известно в конце октября прошлого года. По словам исполнительного директора конкурса Мартина Остердаля, это тот же состав стран, которые участвовали бы в конкурсе в 2020 году.

65-й международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Республику Молдова на песенном конкурсе представит Наталья Гордиенко, ее продюсером выступит российский певец Филипп Киркоров.

Гордиенко уже представляла Молдову на "Евровидении" в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

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