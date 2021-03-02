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Черчилль ушел с молотка: картину бывшего премьера продали за рекордную сумму

© AFP 2020 / JEFF PACHOUD
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210302/33832011/cherchill-ushel-s-molotka-kartinu-byvshego-premera-prodali-za-rekordnuyu-summu.html

Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "Минарет мечети Аль-Кутубия" за самую высокую для его работ цену.

КИШИНЕВ, 2 мар  – Sputnik. На торгах аукционного дома Christie's была продана картина бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "Минарет мечети Аль-Кутубия" (Tower of the Koutoubia Mosque), которую тот подарил экс-президенту США Франклину Рузвельту.

Продавцом выступила американская актриса Анджелина Джоли. За картину она получит 11,5 миллиона долларов (8,28 миллиона фунтов стерлингов), говорится на сайте аукционного дома.

Сообщается, что изначально стоимость полотна оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов).

​На картине изображен закат над самой крупной в марокканском Марракеше мечетью, построенной в XII веке, с горами на заднем плане. Предположительно, британский премьер написал эту картину после Касабланской конференции в 1943 году, а затем подарил ее американскому президенту на память. Затем по наследству она досталась его сыну Эллиоту, сообщает РИА Новости. Позднее она также принадлежала ряду владельцев и выставлялась на нескольких выставках, а семьей Джоли была приобретена в 2011 году.

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Согласно сообщению Christie's, это единственная картина, написанная Черчиллем во время Второй мировой войны.

СМИ также сообщают, что стоимость проданной картины рекордная для работ этого британского государственного деятеля. Ранее рекордом цены его работ были примерно 2,5 миллиона долларов.

Личность покупателя пока неизвестна.

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