Неизвестный Тициан: в Англии обнаружили утерянную картину великого художника

В церкви провинциального британского города была найдена картина Тициана – одного из крупнейших представителей итальянского Возрождения.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Картину с изображением сцены Тайной вечери обнаружил искусствовед и реставратор Рональд Мур.

Painting of the Last Supper that has hung in a parish church in Herefordshire for 110 years 'may be a lost work by Titian' https://t.co/TxDvwzLMjO — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 1, 2021

​Британская Daily Mail рассказала о том, что искусствовед, проводя реставрацию находящейся в приходской церкви города Ледбери копии знаменитой "Тайной вечери" Леонардо да Винчи, внезапно обнаружил здесь же и полотно Тициана, которое провисело в церкви в течение 110 лет.

"Изображение находилось на высоте примерно трех метров. Поэтому его невозможно было увидеть, если не встать на лестницу", — рассказал о находке Мур.

Обнаруженное полотно он изучал более трех лет. В итоге реставратор нашел доказательства того, что произведение искусства XVI века действительно было создано в мастерской одного из крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего Возрождения.

Например, искусствовед заметил, что лицо одного из апостолов, который сидит слева с краю стола в золотых одеждах, напоминает портрет Тициана в молодости.

Его теория подтвердилась, когда он сравнил фигуру на полотне с автопортретом художника 1567 года с помощью компьютерной программы для распознавания лиц, сообщает РИА Новости.

"Профиль, уши, глаза, нос совпадают", — прокомментировал Мур, подчеркнув, что портрет, вероятно, добавил не сам Тициан, а его сын Орацио Вечеллио в начале 1576 года.

А после того, как Мур удалил тончайший слой бесцветного лака, то обнаружил, что на картине скрыта подпись живописца.

Более того, искусствовед также нашел письмо от предыдущего владельца полотна — коллекционера Джона Скиппе, датированное 1775 годом. В тексте документа говорится, что он купил "наиболее хорошо сохранившуюся работу Тициана" в венецианском монастыре. В 1909-м потомок Скиппе подарил полотно приходской церкви. Но к тому времени точное происхождение картины и связь с Тицианом были утеряны.

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