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Berlinale Palast in Berlin (Archivbild)

Румынский режиссер взял "Золотого медведя" Берлинале

© Sputnik / Jekaterina Tschessnokowa
Культура
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (69)
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Sputnik Молдова
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Как и многие другие крупные культурные события, Берлинский кинофестиваль – 2021 проходил не так, как обычно, а с учетом пандемических ограничений.

КИШИНЕВ, 5 мар  – Sputnik. Главный трофей международного Берлинского кинофестиваля получила лента румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" (Bad Luck Banging or Loony Porn).

Фильм повествует об Эми - школьной учительнице, карьера и репутация которой оказываются под ударом после того, как в интернет утекло снятое ее мужем любительское порно.

"Золотой медведь" достается фильму, обладающему редким и важным качеством прочного художественного произведения. Фильм продуманный и спонтанный, зрелый и детский, графичный и яркий, неточный в лучшем смысле слова. Он нападает на зрителя, вызывает несогласие, но никого не оставляет в стороне", – говорится в заявлении жюри.

Трансляция церемонии оглашения победителей прошла в пятницу на сайте фестиваля

Международное кинематографическое событие в нынешнем году проходило совсем не так, как обычно: без красной дорожки и звезд в лимузинах. Стартовал фестиваль 1 марта, до 5-го длился онлайн-форум представителей киноиндустрии, а вручение призов победителям запланировано на июнь, после того, как пройдут показы. 

© Sputnik / Asatur Yesayants
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В жюри Берлинале в этом году вошли по трое мужчин и женщин (строго соблюдается принцип гендерного равенства). Каждый из судей сам является обладателем главного трофея – "Золотого медведя".

Румынский кинорежиссер и сценарист Раду Жуде окончил факультет режиссуры Бухарестского медиа–университета, снял несколько короткометражек и около 100 рекламных роликов.

Дебютировал в художественном кино в 2007 году.  

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (69)

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