Румынский режиссер взял "Золотого медведя" Берлинале

Как и многие другие крупные культурные события, Берлинский кинофестиваль – 2021 проходил не так, как обычно, а с учетом пандемических ограничений.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Главный трофей международного Берлинского кинофестиваля получила лента румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" (Bad Luck Banging or Loony Porn).

Фильм повествует об Эми - школьной учительнице, карьера и репутация которой оказываются под ударом после того, как в интернет утекло снятое ее мужем любительское порно.

"Золотой медведь" достается фильму, обладающему редким и важным качеством прочного художественного произведения. Фильм продуманный и спонтанный, зрелый и детский, графичный и яркий, неточный в лучшем смысле слова. Он нападает на зрителя, вызывает несогласие, но никого не оставляет в стороне", – говорится в заявлении жюри.

Трансляция церемонии оглашения победителей прошла в пятницу на сайте фестиваля.

Международное кинематографическое событие в нынешнем году проходило совсем не так, как обычно: без красной дорожки и звезд в лимузинах. Стартовал фестиваль 1 марта, до 5-го длился онлайн-форум представителей киноиндустрии, а вручение призов победителям запланировано на июнь, после того, как пройдут показы.

В жюри Берлинале в этом году вошли по трое мужчин и женщин (строго соблюдается принцип гендерного равенства). Каждый из судей сам является обладателем главного трофея – "Золотого медведя".

Румынский кинорежиссер и сценарист Раду Жуде окончил факультет режиссуры Бухарестского медиа–университета, снял несколько короткометражек и около 100 рекламных роликов.

Дебютировал в художественном кино в 2007 году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova