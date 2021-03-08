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Manizha - Церемония вручения премии в области кино Золотой Орел

Russian Woman представит Россию на "Евровидении - 2021"

© Sputnik / Евгения Новоженина
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210308/33911979/Russian-woman-predstavit-russia-na-eurovision-2021.html

Певица Манижа Сангин (Manizha) представит Российскую Федерацию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в нынешнем году.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik.  Российско-таджикская певица Манижа Сангин победила по результатам зрительского голосования, которое проводил "Первый канал". На международном песенном конкурсе она исполнит песню "Russian Woman".

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
© Sputnik / Алексей Майшев
Гордиенко передала Sputnik Молдова привет с презентации песни для "Евровидения"

Претендентами на участие в "Евровидении" в этом году от России стали женский дуэт "2Маши", основатель и вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев и DIY-певица Манижа.

Особым гостем шоу стала петербургская группа Little Big. В прошлом году коллектив должен был представлять страну с композицией UNO, которая стала настоящей сенсацией в Европе. Однако мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса нового типа. Поклонники группы до последнего верили, что артисты примут участие в конкурсе, но они лишь передали эстафету Маниже.

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Публикация от MANIZHA (@manizha)

"Евровидение-2021" пройдет в нидерландском городе Роттердаме. Конкурс станет 65-м по счету.

Первый полуфинал "Евровидения-2021" состоится 18 мая, второй полуфинал - 20 мая. Победителя выберут 22 мая.

Всего в "Евровидении-2021" примет участие порядка 40 стран. Слоганом 65-го конкурса стала фраза Open Up - "Откройся".

Напомним, Нидерланды получили возможность принять "Евровидение" после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade еще в 2019-м. При этом из-за пандемии коронавируса конкурс-2020 пришлось отменить, а затем перенести на 2021 год.

Киркоров спродюсировал песню Гордиенко для Евровидения
© Sputnik
Видео: сладкий и яркий – клип Гордиенко для Евровидения представили в Москве

Молдову на "Евровидении -2021" представит Наталья Гордиенко, ее продюсером выступает российский певец Филипп Киркоров.  

Гордиенко уже представляла Молдову на "Евровидении" в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

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Теги:
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