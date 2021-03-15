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Статуя Оскар, фото из архива

Фильм румынского режиссера Александра Нанэу номинирован на "Оскар"

© AFP 2020 / GABRIEL BOUYS
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210315/33991788/film-romanian-rezhissera-aleksandr-nanau-nominirovan-na-oskar.html

В понедельник были объявлены номинанты на соискание премии Американской киноакадемии. За звание "Лучшего иностранного фильма" поборется лента "Коллектив" режиссера из Румынии.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Американская киноакадемия огласила финальный список номинантов на "Оскар". Среди претендентов на победу в номинации "Лучший иностранный фильм" попал фильм румынского режиссера Александра Нанэу "Коллектив".

Это документальное расследование пожара, произошедшего в бухарестском клубе Colectiv в октябре 2015 года. В центре сюжета – группа журналистов-расследователей румынской газеты в их нелегком путешествии по раскрытию фактов мошенничества, коррупции и недобросовестного управления в сфере общественного здравоохранения. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Он получил признание критиков и был высоко оценен Национальным обществом кинокритиков (National Society of Film Critics). 

В список номинантов вместе с румынской картиной также попали датская лента "Еще по одной", "Лучшие дни" (Гонконг), "Куда ты идешь, Аида?" (Босния и Герцеговина) и "Человек, который продал свою кожу" (Тунис).

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", также вошедший ранее в шорт-лист лучших иностранных фильмов, в номинанты не попал. Ранее фильм Кончаловского победил на фестивале российских фильмов "Спутник над Польшей", стал главным фильмом года по версии журнала "КиноРепортер". Картина также получила спецприз жюри Венецианского фестиваля. Кончаловский получил награду кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу. 

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