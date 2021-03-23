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В Москве открылись занятия в Школе гагаузского языка.

В Москве возобновила занятия Школа гагаузского языка

© Photo : Союз Гагаузов
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210323/34094209/v-moskve-vozobnovila-zanyatiya-shkola-gagauzskogo-yazyka.html

В столице Российской Федерации прошли первые после начала пандемии коронавируса занятия в школе для выходцев из Гагаузии.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. В Москве возобновила занятия Школа гагаузского языка. Об этом сообщила российская межрегиональная общественная организация "Союз гагаузов".

Занятия прошли в помещении китайской диаспоры в Москве. В первом после перерыва занятии школы принял участие бывший советник президента Сергей Мишин.

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Во время уроков были впервые представлены два частично утраченных диалекта узыско-гагаузского языка, а также книги и учебные пособия, которые помогут выходцам из Гагаузии полнее узнать тонкости родной речи.

Школа гагаузского языка предназначена для детей от 7 лет, но посещают занятия и взрослые. Занятия в школе — это не только изучение правил построения языка, его грамматики и орфографии, но и возможность познакомиться с историей, традициями, обрядами, кухней гагаузов.

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Теги:
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