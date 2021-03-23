В столице Российской Федерации прошли первые после начала пандемии коронавируса занятия в школе для выходцев из Гагаузии.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. В Москве возобновила занятия Школа гагаузского языка. Об этом сообщила российская межрегиональная общественная организация "Союз гагаузов".

Занятия прошли в помещении китайской диаспоры в Москве. В первом после перерыва занятии школы принял участие бывший советник президента Сергей Мишин.

Во время уроков были впервые представлены два частично утраченных диалекта узыско-гагаузского языка, а также книги и учебные пособия, которые помогут выходцам из Гагаузии полнее узнать тонкости родной речи.

Школа гагаузского языка предназначена для детей от 7 лет, но посещают занятия и взрослые. Занятия в школе — это не только изучение правил построения языка, его грамматики и орфографии, но и возможность познакомиться с историей, традициями, обрядами, кухней гагаузов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova