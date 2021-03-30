Репин: незнакомые широкой публике полотна, шедевры, все об "Иване Грозном..."

Живописные и графические работы, относящиеся к "пенатскому" (1903–1930 годы) периоду творчества мастера, в залах Третьяковской галереи и вовсе экспонируются впервые.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Более 30 произведений живописи и графики представлены на выставке "Илья Репин: известный и неизвестный", сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи.

"Посетителям представится возможность впервые увидеть картины художника, ранее не показывавшиеся широкой публике. К части "известного" Репина относятся живопись и графика "классического" периода творчества художника, не единожды экспонировавшиеся в музеях. К части "неизвестного" – произведения, не участвовавшие в прошедшей в 2019 году выставке Репина на Крымском Валу", – говорится в пресс-релизе.

Живописные и графические работы, относящиеся к "пенатскому" (1903–1930 годы) периоду творчества мастера, в залах Третьяковской галереи и вовсе экспонируются впервые.

Значимой частью выставки стал раздел, посвященный полотну "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которое с мая 2018 года находится на реставрации после нападения вандала.

Историю создания картины раскрывает позднейший вариант композиции "Сыноубийца" из Воронежского областного художественного музея имени Крамского, живописные этюды, эскиз, подготовительные работы, а также мультимедийная программа.

Кроме того, впервые публике представлена хроника современного процесса технико-технологических исследований и реставрации полотна.

© Sputnik / Сергей Пятаков Реставрация картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"

"У нас были множественные диалоги между собой, мы анализировали опыт предыдущих реставраций и консультировались с российскими специалистами. Также мы организовывали дискуссионный круглый стол, на который приглашали западных специалистов из Великобритании, из Дании, из Голландии и из Италии - очень известных, высококвалифицированных реставраторов, с которыми мы обсуждали наши реставрационные методики, консультировались по поводу наших дальнейших действий. Мы устраивали своего рода мозговой штурм. Но естественно, все равно принятие окончательного решения и ответственность лежит на нас", – рассказала ранее реставратор полотна Александра Орловская.

Посетить выставку можно с 30 марта 2021 по март 2022 года.

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