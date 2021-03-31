На линии старта: "Ты супер! 60+"

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Нашумевшее шоу "Ты супер!" запускает отдельный конкурс для талантливых людей старше 60 лет. Новый проект называется "Ты супер! 60+".

Телеканал НТВ вновь объединит на одной сцене таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Однако в этот раз героями конкурса станут пожилые вокалисты, которые в силу различных обстоятельств остались без поддержки родных и близких.

Новое направление конкурса "Ты супер!" появилось не случайно, отмечает генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. "Шоу стало целым движением и родной семьей для 385 детей из 18 стран, – сказал он. – Нам очень хочется помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки, реализовать свой творческий потенциал и осуществить свою мечту".

По его словам, также конкурс поможет вокалистам вновь встретиться с родными и близкими. Кастинг уже завершен: самому молодому участнику проекта исполнилось 60 лет, а самому старшему – 87. Некоторые конкурсанты являются профессиональными музыкантами. Например, в первый сезон нового шоу прошли выпускник консерватории и артист Мариинского театра. Однако большинство участников – люди, не связанные с музыкой: врачи, химики, домохозяйки и даже полковник МВД в отставке.

Ведущими конкурса по традиции станут Вадим Такменев и Анастасия Пак, а имена членов жюри продюсеры пока держат в секрете. Что касается правил, то они остаются такими же, как и в конкурсе для детей. Конкурс пройдет в два этапа – отборочный тур и финал. Пройти в зону ожидания после выступления на сцене смогут участники, получившие три или четыре "да" от членов жюри. Если же никто из судей не нажмет на зеленую кнопку, голоса разделятся пополам, либо за конкурсанта проголосует только один член жюри, вокалисту придется покинуть проект.

Шоу "Ты супер!" неоднократно становилось лауреатом премии ТЭФИ. Новый проект "Ты супер! 60+" проводят телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova