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Кадр из фильма 12 стульев 1971 года

Самые смешные литературные произведения: версия россиян

© Photo : Mosfilm (1971)
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210401/34212037/Samye-smeshnye-literaturnye-proizvedeniya-versiya-rossiyan.html

В День смеха, который 1 апреля отмечают во всем мире, нельзя не вспомнить книги, которые заставляют нас улыбнуться.

КИШИНЕВ, 1 апр  – Sputnik. Самым смешным произведением классической литературы россияне назвали роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок", пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса аудиокниг Storytel.

Второе место - за вечным гоголевским "Ревизором". На третьей позиции рейтинга - Джером К. Джером и его "Трое в лодке, не считая собаки".

Неожиданно, но на четвертом месте расположился Федор Михайлович Достоевский. Россияне считают, что в рейтинг вполне вписывается его произведение "Чужая жена и муж под кроватью". Замыкает пятерку другое бессмертное творение Ильфа и Петрова -  "Двенадцать стульев".

ЯсноПонятно.
© Sputnik
"ЯсноПонятно". Как читать больше книг
Среди произведений современной прозы россияне выделили шведского писателя Фредрика Бакмана - "Вторая жизнь Уве" и "Тревожные люди". 

За ними следуют "Скотный двор" Джорджа Оруэлла, "1000 и 1 день без секса. Белая книга. Чем занималась я, пока вы занимались сексом" российской писательницы Натальи Красновой, а также детская аудиокнига "Сказка о царе Колбаске" Маши Рупасовой.

Сбор данных проходил с апреля 2020 года по март 2021-го.  

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