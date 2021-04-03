Не подделка ли: Эрмитаж проверил изделия Фаберже

Ранее в адрес главы Государственного Эрмитажа поступило открытое письмо от коллекционера из Лондона, в котором тот выражал сомнение в подлинности экспонатов выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора".

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Исследование изделий Фаберже на выставке показали, что сомнения в подлинности предметов могли вызвать переделки их деталей, сообщается на сайте Государственного Эрмитажа.



© Sputnik / Кирилл Каллиников Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве

"Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации – музейной и коммерческой... Симптомом стала маркетинговая атака на Эрмитаж и русский коллекционный мир со стороны некоторых участников "рынка Фаберже"... "Императорские" яйца могли подвергаться переделке с заменой деталей, в частности, портретов", - сказано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве

Отмечается, что "все эти результаты не противоречат в целом атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов".

"Для всех этих и иных теорий точки над i должны поставить другие исследования", - говорится в сообщении.

Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников направил открытое письмо в адрес главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. В нем сообщалось, что на выставке "Фаберже – ювелир Императорского двора" вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве

Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца. По словам Пиотровского, которые приведены в каталоге этой выставки, массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена.

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