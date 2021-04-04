"И не надо обольщаться, что дорога далека": Илье Резнику - 83

Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник паринимает поздравления с днем рождения от звезд, знаменитостей и официальных лиц.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России, поэта-песенника Илью Резника, отметив, что его поэзия дарит людям радость и добро, передает РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Поэт Илья Резник во время спектакля "Мы все из одной глины" в Государственном Кремлевском дворце.

В телеграмме, опубликованной на сайте мэра Москвы, отмечается, что песни на стихи Резника вошли в золотую коллекцию российской эстрады.

"Ваша душевная поэзия дарит людям радость и добро", - отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы пожелал Резнику, чтобы поддержка родных, друзей и поклонников была для него "неиссякаемым источником вдохновенного творчества".

Поэт, которому в воскресенье исполнилось 83 года, получает поздравления и от звезд российской эстрады, с которыми его связывают долгие годы дружбы и совместной работы.

"Далеко ты или близко, ты всегда в моей душе. С днем рождения, Илья Рахмиэлевич!", - шутливо поздравила артиста в своем инстаграм Алла Пугачева. Резник написал для примадонны более 70 песен.

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"С днем рождения, Илья Резник!!!" - написал в своей социальной сети певец Валерий Леонтьев. В репертуаре артиста - множество хитов на стихи Ильи Резника: "Вернисаж", "Вероока", "Гиподинамия", "Я с тобой не прощаюсь", "Поющий мим".

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София Ротару также адресовала мэтру теплые поздравления и пожелания.

"День рождения у замечательного и знаменитого поэта, автора прекрасных песен - Ильи Рахмиэлевича Резника! Поздравляем! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения, успехов и удачи во всем!", - написала певица в своем инстаграм.

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"И не надо обольщаться, что дорога далека... Торопитесь удивляться. Жизнь довольно коротка" - пожалуй, лучше самого поэта не скажешь. Именинник - почетный член Российской академии художеств, в 2003 году был удостоин звания народного артиста Российской Федерации.

© Sputnik / Максим Блинов На пресс-конференции, посвященной спектаклю-концерту "Мы все из одной глины"

Песни на стихи Резника исполняли Михаил Боярский, Алла Пугачева, София Ротару, Ирина Понаровская, Лайма Вайкуле, Тамара Гвердцители, Ирина Аллегрова, Владимир Пресняков и другие известные представители российской эстрады. Резник написал такие хиты, как "Вернисаж", "Яблоки на снегу", "Маленькая страна", "Стюардесса по имени Жанна". Поэт-песенник в 2000 году стал заслуженным деятелем искусств России.

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