Выставка к 60-летию полета Гагарина в космос откроется в Кремле

Ученица Казимира Малевича настолько прониклась первым полетом человека в космос, что создала целую ювелирную коллекцию, посвященную этому событию.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Выставка "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже" откроется в Парадном вестибюле Оружейной палаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музеев Московского Кремля. Экспозиция посвящена 60-летию первого полета в космос.

"Проект Музеев Московского Кремля продемонстрирует одну из граней яркого таланта Нади Леже, воплотившегося в ювелирном искусстве: в создании коллекции драгоценных украшений, выполненных в супрематическом стиле", — говорится в сообщении.

В экспозиции — 37 уникальных предметов: брошей, колец и часов.

Художница, ученица Казимира Малевича, обратилась к супрематизму, после того как 12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике "Восток" вышел в открытый космос.

"На сегодняшний день это единственная известная коллекция скульптурных ювелирных композиций, созданная прославленным художником в честь знаменательного события – открытия космической эры", — отмечают в Музеях Московского Кремля.

На выставке "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже" эта коллекция будет представлена полностью впервые.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)

Помимо ювелирных изделий, в экспозицию также входят портрет Нади Леже, написанный Фернаном Леже, четыре графические "Супрематические композиции" из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и рисунок Пабло Пикассо из коллекции мецената Михаила Карисалова. На нем Юрий Гагарин изображен в виде воспаряющего голубя. Выставка будет работать до 1 сентября 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova