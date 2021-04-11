Археолог рассказал, когда туристы увидят "затерянный золотой город" в Египте

Многих волнует вопрос, как скоро смогут туристы увидеть затерянный в песках "Золотой город", обнаруженный Египетской археологической миссией во главе с бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. По словам археологов, "Золотой город", обнаруженный недавно под Луксором в Египте, может быть открыт для туристов не ранее чем через три археологических сезона (сезон длится с сентября по май).

"Я полагаю, что он не будет открыт для туристов в ближайшие три археологических сезона, так как было обнаружено не более 30% города, раскопки будут продолжаться в предстоящие сезоны", - рассказал РИА Новости генеральный директор департамента древностей западного берега Луксора Фатхи Ясин.

По словам археолога, находка уникальна, работы на месте "золотого города" позволят узнать технологию строительства, планирования населенных пунктов и жилых кварталов в древнем Египте. "Все, что уже обнаружено, имеет большую ценность и указывает на период правления Аменхотепа III", - отметил он.

По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) Бетси Брайан, "обнаружение потерянного города – второе крупнейшее археологическое открытие после гробницы Тутанхамона".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova