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Египет. Архивное фото

Археолог рассказал, когда туристы увидят "затерянный золотой город" в Египте

© CC BY 2.0 / Sander van Dijk / Aswan Egypt
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210411/34341600/Arkheolog-rasskazal-kogda-turisty-uvidyat-zateryannyy-zolotoy-gorod-v-Egipte.html

Многих волнует вопрос, как скоро смогут туристы увидеть затерянный в песках "Золотой город", обнаруженный Египетской археологической миссией во главе с бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом.

КИШИНЕВ, 9 апр  – Sputnik. По словам археологов, "Золотой город", обнаруженный недавно под Луксором в Египте, может быть открыт для туристов не ранее чем через три археологических сезона (сезон длится с сентября по май).

"Я полагаю, что он не будет открыт для туристов в ближайшие три археологических сезона, так как было обнаружено не более 30% города, раскопки будут продолжаться в предстоящие сезоны", - рассказал РИА Новости генеральный директор департамента древностей западного берега Луксора Фатхи Ясин.

По словам археолога, находка уникальна, работы на месте "золотого города" позволят узнать технологию строительства, планирования населенных пунктов и жилых кварталов в древнем Египте. "Все, что уже обнаружено, имеет большую ценность и указывает на период правления Аменхотепа III", - отметил он. 

По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) Бетси Брайан, "обнаружение потерянного города – второе крупнейшее археологическое открытие после гробницы Тутанхамона". 

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