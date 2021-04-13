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Леонид Борткевич

Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич

© Sputnik / Александр Кривошеев
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210413/34361270/ushel-iz-zhizni-solist-pesnyarov-leonid-bortkevich.html

Последние годы Леонид Борткевич руководил одним из самых известных советских ансамблей с более чем 50-летней историей.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Участник вокально-инструментального ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила Sputnik Беларусь супруга артиста. Причины смерти неизвестны.

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Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. Во время учебы в техникуме он был солистом местного оркестра, а позднее стал вокалистом ансамбля "Золотые Яблоки". 

В ВИА "Песняры" он пришел в 1970 году. В 1980-м Борткевич покинул группу, а в 1999-м вернулся в ее состав. В 2008 году ансамбль распался.

Композиции "Песняров" "За полчаса до весны", "Вологда", "Беловежская пуща", "Олеся", "Березовый сок", "Косил Ясь конюшину" и многие другие входят в золотой фонд российской музыки.

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