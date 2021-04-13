Названы имена ведущих церемонии "Оскар-2021"

Девяносто третью церемонию награждения "Оскар" проведут известные киноактеры и исполнители, которые объявят лауреатов и победителей.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Организаторы кинопремии "Оскар" объявили в социальных сетях список знаменитостей, которые будут вести 93-ю церемонию награждения.

"Не пропустите наш потрясающий ансамбль ведущих", — говорится в тексте поста.

В этом году развлекать гостей и объявлять лауреатов и победителей будут Брэд Питт, Риз Уизерспун, Хоакин Феникс, Зендая, Харисон Форд, Лора Дерн и многие другие. Список ведущих будет дополняться, сообщает РИА Новости.

"Оскар-2021" состоится в ночь с 25 на 26 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе в очном формате.

Больше всего номинаций в ключевых категориях у кинолент "Земля кочевников", "Манк", "Минари", "Отец". Лучшим актером могут стать Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари").

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy)

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