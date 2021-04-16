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Певица Манижа

Текст песни Манижи номинирован на премию Eurostory Award

© Sputnik / Евгения Новоженина
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210416/34412632/tekst-pesni-manizhi-nominirovali-na-premiyu-eurostory-award.html

Конкурс Eurostory Award проходит в пятый раз. В 2019 году победителем стал текст песни итальянского исполнителя.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Текст песни российской певицы Манижи для "Евровидения" Russian Woman оказался среди номинантов на премию Eurostory Award, передает пресс-служба организаторов премии.

"Чтобы подчеркнуть искусство написания текстов песен, в пятый раз организовывается конкурс Eurostory Best Lyrics Award. Награда вручается за лучший текст песни на "Евровидение" текущего года", – сообщают в пресс-службе конкурса.

В 2016 году победителем премии стала Украина, Франция дважды становилась обладательницей Eurostory Award (2017, 2018), в 2019 звание лучшего текста песни для Евровидения получила Италия, передает РИА Новости.

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Победитель определяется по итогам народного голосования, также учитывается мнение профессионального жюри, в которое входят более 75 журналистов, издателей, авторов песен и бывших участников конкурса.

"Номинанты этого года: Болгария - Growing up is getting old (VICTORIA), Италия – Zitti e buoni (Måneskinsion), Нидерланды – Birth of a new age (Jeangu Macrooy), Россия – Russian woman (Manizha), Бельгия – The wrong place (Hooverphonic)", – говорится в сообщении.

Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию представит певица Манижа, которая выступит с песней Russian Woman.

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