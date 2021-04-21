"Привет!": Джонни Депп обратился к зрителям на русском и пригласил в кино

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Голливудский актер Джонни Депп записал видеообращение к россиянам, в котором пригласил их на новый фильм со своим участием, передает РИА Новости.
В начале записи Депп приветствовал любителей кино на русском языке, а затем перешел на английский. Актер надеется, что лента "Великий", где он сыграл военного фотографа Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. В конце обращения Депп по-русски поблагодарил фанатов.
В России прокат фильма "Великий" стартует с 22 апреля.
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