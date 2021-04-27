Участница из Австрии споет "Смуглянку-молдаванку" на фестивале в Крыму

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В преддверии Дня Победы в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники, передает РИА Новости. На фестивале выступят певцы из 15 стран. Из Австрии с композицией "Смуглянка" в Крым приедет юная 17-летняя Илина Эдер.

© Photo : Из личного архива Илины Эдер Из личного архива Илины Эдер

Выбор девушки сразу же пал на "Смуглянку-молдаванку": "Песня мне очень понравилась именно потому, что это военная песня про любовь. Про любовь во время войны. И я захотела ее спеть".

Перевод песни на немецкий язык Илина нашла в интернете. Вместе с преподавательницей по вокалу из Вены они решили, что текст идеально повторяет оригинал. Оставалось только спеть ее и записать клип. В нем Илина исполняет национальный молдавский танец. Для понимания названия песни международной аудиторией ее решили переименовать в Moldavian girl.

В честь русской и австрийской бабушек

Илина родилась в Австрии. Родители (мама – русская, отец – австриец) решили дать ей имя, в котором бы упоминалось о двух бабушках – австрийской Инге и русской Галине.

"В Вене меня с детства окружали русские педагоги по балету, по вокалу. Я также ходила десять лет в русскую школу по субботам. Мы и 9 мая семьей отмечаем. В Вене ходили возлагать цветы к монументу русскому солдату в центре города. Сейчас празднуем дома. Папа с нами, хотя история его семьи тоже непростая", – отмечает Илина.

Во время Второй мировой войны ее русский прапрадедушка был военным журналистом и пропал без вести под Киевом. Только спустя много лет поисковики нашли его останки. А австрийский прапрадедушка служил по другую сторону фронта и попал в плен под Сталинградом. Он тепло вспоминал о русских людях, "которые даже с пленными делились хлебом".

"Поскольку у меня родственники из Австрии и России, мне важно, чтобы на земле был мир, чтобы такого ужаса больше никогда не случилось. Поэтому я и еду в Ялту", – говорит Илина.

И добавляет, что уже два года не видела московского дедушку и вообще "соскучилась по России", где за всю жизнь была только раза три.

"Моя мечта – продолжать петь и танцевать. Это самое важное для меня в жизни – я очень много времени этому посвящаю. Поэтому считаю, что фестиваль в Крыму – очень важный эпизод в моей биографии. Постараюсь выложиться там на все сто процентов", – заключает Илина Эдер.

*проголосовать за понравившегося исполнителя может гражданин любого государства на официальном сайте конкурса "Дорога на Ялту".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova