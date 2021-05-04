Ушел из жизни народный артист России Михаил Багдасаров

Знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Народный артист России, знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавируса, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Росгосцирка.

"Не стало Михаила Ашотовоча Багдасарова", - сказала собеседница агентства, уточнив, что причиной смерти стал коронавирус.

Михаил Багдасаров - народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.

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