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Народный артист России Михаил Багдасаров

Ушел из жизни народный артист России Михаил Багдасаров

© Photo : АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210504/34624342/ushel-iz-zhizni-narodnyy-artist-rossii-mikhail-bagdasarov.html

Знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Народный артист России, знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавируса, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Росгосцирка.

Леонид Борткевич
© Sputnik / Александр Кривошеев
Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич

"Не стало Михаила Ашотовоча Багдасарова", - сказала собеседница агентства, уточнив, что причиной смерти стал коронавирус.

Михаил Багдасаров - народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.

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