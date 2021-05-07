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Актер Владимир Качан в спектакле Веселый вечер в театре Школа современной пьесы.

Ушел из жизни российский актер Владимир Качан

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210507/34667845/Ushel-iz-zhizni-rossiyskiy-akter-Vladimir-Kachan.html

Владимир Качан принимал участие в работе над десятками конофильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Народный артист России Владимир Качан скончался в пятницу на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

"Буквально час назад в "Коммунарке" от коронавируса скончался наш друг, коллега, замечательный артист, бард, писатель, один из основателей театра Владимир Качан, служивший театру верой и правдой 30 лет. Мы все в печали, горько терять верных и любимых друзей", - сказал собеседник агентства.

О похоронах и прощании в театре сообщат позже.

Владимир Качан
© Sputnik / Нина Зотина
Владимир Качан

Народный артист России Владимир Качан родился в 1947 году, окончил Щукинское училище, после чего совмещал работу в Московском театре юного зрителя и эстрадном оркестре Леонида Утесова. С 1980 года выступал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х - в театре "Школа современной пьесы". Качан принимал участие в работе над более чем 50 фильмами, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья". Писал музыку, книги, песни - многие на стихи друга, Леонида Филатова.

18 мая артисту исполнилось бы 74 года.

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