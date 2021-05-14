Как сообщили в представительстве Россотрудничества в Молдове, участие актеров из республики в международном фестивале "Встречи в России" произошло благодаря поддержке Русского дома в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Труппа одного из ведущих театров Молдовы – Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова – принимает участие в ХХIII Международном театральном фестивале стран СНГ и Балтии "Встречи в России", который проходит до 18 мая в Санкт-Петербурге.

Так, 15 мая на сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом" молдавские актеры представят зрителям спектакль "Белый кролик, или Когда не все дома" в постановке заслуженного артиста Республики Молдова Дмитрия Коева.

© Photo : предоставили организаторы Театр из Молдовы стал участником Международного фестиваля стран СНГ и Балтии

"Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии "Встречи в России" – это первый в России фестиваль русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. Проводится ежегодно с 1998 года. Цель фестиваля – укрепление культурных связей с соотечественниками, живущими за рубежом. Так, за годы существования проекта во многом благодаря ему возникли новые фестивали русскоязычных театров не только в РФ, но и в странах ближнего зарубежья", – уточнили в представительстве Россотрудничества.

© Photo : предоставили организаторы В Санкт-Петербурге проходит ХХIII Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии "Встречи в России"

В рамках этого фестиваля проходят круглые столы, конференции, на которых участники могут получить информацию о новинках драматургии, о тенденциях в развитии театра, открыть для себя новые имена режиссеров и артистов. Программа "Встреч в России" включает ежедневные обсуждения ведущими критиками Москвы, Санкт-Петербурга, стран СНГ и Балтии спектаклей участников фестиваля.

"В этом году в программу фестиваля была включена II Международная конференция "Русский театр за рубежом как институт русской культуры", которая прошла с 13 по 14 мая. В ней приняли участие руководители русских театров из Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Абхазии, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Украины, к которым присоединились представители различных российских регионов. Участники конференции обсудили вопросы культуры русской речи на сцене, перспективы развития русскоязычных театров за рубежом, развитие детского русского театра и многое другое", – добавили в представительстве Россотрудничества.

Организаторами конференции выступили театр "Балтийский дом" и Ассоциация деятелей русских театров зарубежья, созданная в 2017 году, в нее сегодня входят 150 видных деятелей театральной культуры из 40 стран. Примечательно, что один из руководителей ассоциации – директор Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова, народный артист РМ Константин Харет.

© Photo : предоставили организаторы Один из руководителей ассоциации – директор Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова, народный артист РМ Константин Харет

"Встречи в России" проходят при содействии Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Союза театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийского театрального общества), Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества), Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

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