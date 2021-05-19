Прощай, Мальвина: умерла актриса Татьяна Проценко

Она навсегда запомнилась детям восьмидесятых своей ролью Мальвины в "Приключениях Буратино" - красивая девочка с большими голубыми глазами.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме "Приключения Буратино", умерла на 54-м году жизни от онкологии, с которой боролась последние три года, сообщил РИА Новости ее супруг Алексей Войтюк.

"Да, это правда, она умерла... Это долгая история, у нее онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила", - сказал Войтюк, уточнив, что дата и место прощания станет известна позднее.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Она известна благодаря роли в фильме "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева. Окончила киноведческое отделение ВГИК, была членом Международной федерации журналистов.

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