16:50 19 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск
Свеча памяти: умерла актриса Татьяна Проценко

Прощай, Мальвина: умерла актриса Татьяна Проценко

© Pixabay / Byn_Li
Культура
Получить короткую ссылку
26000
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210519/34801903/Proschay-Malvina-umerla-aktrisa-Tatyana-Protsenko.html

Она навсегда запомнилась детям восьмидесятых своей ролью Мальвины в "Приключениях Буратино" - красивая девочка с большими голубыми глазами.

КИШИНЕВ, 19 мая  – Sputnik. Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме "Приключения Буратино", умерла на 54-м году жизни от онкологии, с которой боролась последние три года, сообщил РИА Новости ее супруг Алексей Войтюк.

"Да, это правда, она умерла... Это долгая история, у нее онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила", - сказал Войтюк, уточнив, что дата и место прощания станет известна позднее.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Она известна благодаря роли в фильме "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева. Окончила киноведческое отделение ВГИК, была членом Международной федерации журналистов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Скончалась актриса Екатерина Градова
Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева
Скончался актер театра и кино Валентин Гафт

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Лётчики ЗВО сдали зачёт на истребителях Су-30СМ для заступления на боевое дежурство
Видео: воздушный зачет – как летчики сдают экзамен для заступления на боевое дежурство
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться