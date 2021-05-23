Ни тени смирения: какие планы строят победители Евровидения-2021

Песня - победитель музыкального конкурса в этом году называется Zitti e buoni - "Тихий и смирный", но это совсем не про итальянскую группу Måneskin.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Новый альбом победителей Евровидения-2021, итальянской рок-группы Måneskin, выйдет до конца текущего года, в декабре запланирован тур, пишет РИА Новости.

"Мы еще работаем над новым альбомом. Выпустим до конца года, до декабря", - сказала бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис на пресс-конференции.

Солист Måneskin Давид Дамиано отметил, что тур коллектива также стартует в декабре.

Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года она выпустила дебютный сингл Chosen. В 2021 году музыканты одержали победу на фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе Евровидение.

Артисты вышли на сцену в харизматичных костюмах от Etro.

В предыдущий раз Италия одержала победу на Евровидении в 1990 году. Нынешнее "золото" для страны третье.

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