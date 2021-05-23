Ни тени смирения: какие планы строят победители Евровидения-2021

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Новый альбом победителей Евровидения-2021, итальянской рок-группы Måneskin, выйдет до конца текущего года, в декабре запланирован тур, пишет РИА Новости.
"Мы еще работаем над новым альбомом. Выпустим до конца года, до декабря", - сказала бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис на пресс-конференции.
Солист Måneskin Давид Дамиано отметил, что тур коллектива также стартует в декабре.
Артисты вышли на сцену в харизматичных костюмах от Etro.
В предыдущий раз Италия одержала победу на Евровидении в 1990 году. Нынешнее "золото" для страны третье.
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