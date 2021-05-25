Две работы Бэнкси проданы за восемь миллионов долларов

Аукционный дом Christie’s в Гонконге, где проводились торги, является одним из крупнейшим в мире. Всего на аукционе были представлены 73 работы разных художников.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Две работы британского уличного художника Бэнкси проданы на торгах аукционного дома Christie’s в Гонконге почти за 63 миллиона гонконгских долларов (более восьми миллионов долларов США). Об этом сообщают Известия со ссылкой на сайт организатора торгов.

Подписанная Бэнкси картина Sale Ends Today продана за 47 миллионов гонконгских долларов (шесть миллионов долларов США). Еще одна работа британского художника Hummingbird ушла с молотка за 15,8 миллионов гонконгских долларов (два миллиона долларов США).

Самым дорогим лотом стало полотно американского неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския. Картина "Без названия (Одноглазый, или ксерокопированное лицо)" была написана в 1982 году. Работа содержит элементы коллажа. Лот купили за 234 миллиона гонконгских долларов (более 30 миллионов долларов США).

Аукционный дом Christie’s является лидером мирового арт-рынка. Christie’s ежегодно устраивает более 350 торгов в 80 категориях, включая все области изящного и прикладного искусства, ювелирные украшения, фотографию, объекты коллекционирования и так далее. У аукционного дома 54 офиса в 32 странах и 12 торговых площадок по всему миру, включая Лондон, Нью-Йорк, Париж, Женеву, Милан, Амстердам, Дубай, Цюрих, Гонконг, Шанхай и Мумбай.

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