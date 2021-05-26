Netflix снимет современную "Анну Каренину" с Ходченковой в главной роли

Съемки сериала будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, впоследствии сериал будет дублирован на другие языки.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Американский видеосервис Netflix уже начал работу над первым российским сериалом "Анна К" - современной интерпретацией романа Льва Толстого "Анна Каренина", сообщили РИА Новости в компании.

Главную роль в сериале исполнит российская актриса Светлана Ходченкова, имена остальных актеров пока неизвестны.

"Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи", - говорится в сообщении.

Автором сценария стал Роман Кантор, известный по сериалу "Эпидемия". Сериал "Анна К" будет доступен на платформе Netflix по всему миру.

Съемки будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, впоследствии сериал будет дублирован на другие языки. Дату релиза объявят позднее.

Режиссерами сериала выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов из компании 1-2-3 Production.

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