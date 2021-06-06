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Ольга Бузова стала актрисой МХАТ

© Sputnik / Евгения Новоженина
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210606/35020168/Olga-Buzova-stala-aktrisoy-MKhAT.html

Радостной новостью российская певица, телеведущая и актриса поделилась в своем Instagram. Ольга сыграет в спектакле "Чудесный грузин".

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) "Чудесный грузин", передает РИА Новости. Спектакль посвящен молодости Иосифа Сталина, премьера состоится 11 и 12 июня. Новостью Ольга Бузова поделилась на своей странице в Instagram.

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Публикация от Showbiz news (@domnews)

Как уточняется на сайте театра, спектакль "Чудесный грузин" поднимет "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя".

"Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького… Премьера нашего спектакля "Чудесный грузин" состоится уже 11 и 12 июня", - написала Ольга.

"История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", - говорится в описании спектакля, режиссером-постановщиком которого выступила Рената Сотириади.

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