Russian Film Festival расширил географию проведения

В этом году онлайн-фестиваль Russian Film Festival значительно расширил свою географию и покажет российские фильмы в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Онлайн-фестиваль Russian Film Festival в 2021 году расширит географию и пройдет почти по всему миру. Организаторы мероприятия заявили о том, что российские фильмы будут показаны в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскино".

Стартует фестиваль в июне в Латинской Америке (Аргентина, Чили и Уругвай), продолжится в Казахстане, а затем пройдет в Южной Корее. Новая карта фестиваля также включает Индию, Азербайджан и Израиль. Осенью запланировано проведение второго выпуска фестиваля в Мексике, Испании и Бразилии.

Фестивальная программа ориентирована на широкую аудиторию. Зрителям будут представлены подборки художественных, документальных и анимационных картин последних лет, отмеченных наградами на российских и зарубежных фестивалях, которые будут показаны на языке оригинала с субтитрами.

В этом году в программу вошли картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", "Конференция" Ивана Твердовского, фильм Андрея Смирнова "Француз", "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "На острие" Эдуарда Бордукова, фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер", "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Глубже!" Михаила Сегала, "Китобой" Филиппа Юрьева, "Человек из Подольска" Семена Серзина, фильм Алексея Нужного "Огонь", а также "Текст" Клима Шипенко.

Среди анимационных фильмов в программе представят проекты "Снежная королева", "Три кота" и "Белка и Стрелка: Карибская тайна". Впервые на Russian Film Festival также будет представлена документальная лента — "Медведи Камчатки. Начало жизни" Ирины Журавлевой и Владислава Гришина.

Russian Film Festival - ежегодный фестиваль, проводимый "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль проводится с целью познакомить зарубежного зрителя с многообразием современного российского кино и анимации. В 2020 году RFF собрал более 120 тысяч зрителей.

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