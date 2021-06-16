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Церемония вручения премии ТЭФИ

Премию ТЭФИ перенесли из-за пандемии COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210616/35147879/premiyu-tefi-perenesli-iz-za-pandemii-covid-19.html

Ранее сообщалось, что церемония вручения российской национальной премии ТЭФИ должна пройти в мае 2021 года.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Церемония вручения российской национальной телевизионной премии ТЭФИ перенесена на конец 2021 — начало 2022 года из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом в среду, 16 июня, сообщил журналистам на пресс-конференции председатель комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой. Ранее сообщалось, что вручение состоится в конце октября, передают Известия.

Актриса Аманда Сейфрид на красной дорожке 93-ей церемонии вручения Оскар в Лос-Анджелесе.
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
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"Либо это будет самый конец года, либо начало следующего. Осенью вряд ли, потому что мы хотим провести полноценную, праздничную церемонию <…> нужно, чтобы не было ограничений", — заявил Швыдкой.

Он добавил, что планируется настоящий праздник телевидения, необходимо, чтобы люди не носили маски, "чтобы это был праздник, а не просто вручили под столом".

"Как только будут сняты ограничения, мы сразу вернемся к делу", — сказал Швыдкой.

В апреле сообщалось, что церемонию вручения премии ТЭФИ, проведение которой было запланировано на май, перенесли на конец октября — начало ноября.

Изначально мероприятие должно было состояться в октябре прошлого года, однако было перенесено на май 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Теги:
премия, Кино, Россия, Церемония вручения премии ТЭФИ

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