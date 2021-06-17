Видео: Вера Брежнева выпустила новый видеоролик на песню "Розовый дым"

Новая песня посвящена одной из самых популярных тем в музыке - любви. Для презентации трека команда артистки подготовила лирик-видео.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Российская певица Вера Брежнева выпустила новый трек "Розовый дым" и представила его с помощью муд-видео на своем канале в Youtube.

Автором текста и музыки выступил продюсер Константин Меладзе.

Новая композиция Брежневой вполне может стать хитом текущего лета. Она исполнена в легком танцевальном стиле.

На кадрах видео представлены строчки из песни, а сама певица танцует и позирует в розовом дыму.

Трек уже собрал множество восторженных комментариев поклонников исполнительницы.

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