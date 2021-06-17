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Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи

Видео: Вера Брежнева выпустила новый видеоролик на песню "Розовый дым"

© Sputnik / Нина Зотина
Культура
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/11/35157103.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210617/35157115/video-vera-brezhneva-vypustila-novyy-videorolik-na-pesnyu-rozovyy-dym.html

Новая песня посвящена одной из самых популярных тем в музыке - любви. Для презентации трека команда артистки подготовила лирик-видео.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Российская певица Вера Брежнева выпустила новый трек "Розовый дым" и представила его с помощью муд-видео на своем канале в Youtube. 

Автором текста и музыки выступил продюсер Константин Меладзе. 

Новая композиция Брежневой вполне может стать хитом текущего лета. Она исполнена в легком танцевальном стиле.

На кадрах видео представлены строчки из песни, а сама певица танцует и позирует в розовом дыму. 

Трек уже собрал множество восторженных комментариев поклонников исполнительницы. 

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