Топ пляжных нарядов звезд: что выбрать для летнего отдыха

Лето – пора незабываемого отдыха и парада пляжных нарядов. Звезды делятся с подписчиками фотографиями в купальниках. Чей наряд лучше, решать публике.

Несмотря на пандемию, популярным мировым и российским артистам, блогерам и тиктокерам удается найти время на отдых. Нередко в их аккаунтах можно найти снимки с отдыха на пляже у моря или океана, кто-то позирует на яхте, а кто-то предпочитает отдых на реке, но каждая представительница прекрасной половины человечества из нашего топа совершенно очевидно подчеркивает все свои достоинства выбранным пляжным нарядом.

Топ нарядов зарубежных звезд для летнего отдыха

Вот такой купальник выбирает известная модель Эмили Ратаковски – яркие цвета и стразы придают образу уникальность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Модель Кайли Дженнер выбирает такой образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Американская певица Кэти Перри улетела отдыхать в Венецию с актером Орландо Блумом. Ее выбор – неброское желтое платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Шикарному образу Бейонсе остается только позавидовать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce)

А вот Селена Гомес раньше комплексовала из-за шрама на ноге, из-за чего старалась не публиковать фото в купальниках. Сейчас она этот страх преодолела и теперь можно посмотреть, что для пляжного отдыха выбирает она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

В эффектности образов Ким Кардашьян сомнений не было никогда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

А вот и счастливая Дженнифер Лопес, чей роман с Беном Аффлеком – больше не тайна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Топ пляжных нарядов российских звезд

Популярные певицы и блогеры из России тоже знают, чем удивлять публику. Их пляжные наряды не менее эффектны.

Девушка-скандал, как может показаться на первый взгляд из-за частого вовлечения Ольги Бузовой в разного рода инциденты, выбирает черный цвет.

Вместе с ней черному цвету отдает предпочтение Регина Тодоренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Глюкоза, судя по опубликованным фото, отдыхает не за границей, но выбирает тот же цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

В этой же компании любительниц классики – победительница шоу "Холостяк", девушка Тимати Екатерина Сафарова. Вот так она отдыхала в Доминикане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Safarova (@kat_safarova)

Валя Карнавал лишь отчасти выбирает черный цвет купальника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🖤девятнадцатилетняя валя🖤 (@karna.val)

А вот среди тех, кто выбирает светлые оттенки пляжного образа – телеведущая Настя Ивлеева, отдыхавшая на Мальдивах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Белый выбирает и Ксения Собчак. Вот ее пляжный образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

На Мальдивах отдыхала и Клава Кока, которая тоже предпочла светлые тона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

И напоследок поделимся самыми яркими летними образами.

Оксана Самойлова и Джиган всегда шикарно отдыхают и так же выглядят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Но не отстают от них и три представительницы молдавского шоу-бизнеса – певицы Наталья Гордиенко, Оля Тира и Диана Ротару.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gordienko Natalia (@natalitsa)

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova