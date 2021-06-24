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Уинстон Черчилль

Картину Черчилля продали почти за два миллиона долларов

© AP Photo / Robert Clover
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210624/35234153/kartina-cherchillya-prodali-dva-milliona-dollarov-stoimosti.html

На картине бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля изображены лес и ров с водой недалеко от небольшого английского городка Бреклс.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Картина, написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, была продана на торгах в Нью-Йорке за 1,8 миллиона долларов, передают Известия.

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Картина была написана маслом в августе 1921 года, размер — 76х63,3 сантиметра. На полотне изображены лес и ров с водой недалеко от небольшого английского городка Бреклс.

Полотно являлось частью коллекции греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса.

Уинстон Черчилль начал заниматься живописью, когда ему было за 40 лет. За свою жизнь он написал около 540 полотен, большая часть из которых находится в частных собраниях или принадлежит его потомкам.

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Теги:
аукцион, Уинстон Черчилль

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