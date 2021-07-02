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Художественный руководитель театра Ромэн Николай Сличенко

Скончался руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко

© Sputnik / Руслан Кривобок
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210702/35343258/Skonchalsya-rukovoditel-teatra-Romen-Nikolay-Slichenko.html

Актер и певец Николай Сличенко остался в памяти зрителей и по киноролям, в том числе в фильме "Свадьба в Малиновке".

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Сличенко умер на 87-м году жизни, об этом сообщили в театре, пишет РИА Новости.

"С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ушел из жизни прекрасный актер, певец и педагог, оставивший яркий след в истории нашей культуры. На протяжении 70 лет Николай Алексеевич выступал на сцене театра "Ромэн". Более 40 лет он возглавлял этот легендарный творческий коллектив", - говорится в телеграмме мэра.

Собянин отметил, что цыганские романсы Сличенко будили лучшие чувства в сердцах миллионов людей, а созданные им лирические образы вошли в золотой фонд отечественного театра и кинематографа.

"Светлая память о Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников", - добавил мэр.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972-м окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс", "Мы-цыгане" и других.

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