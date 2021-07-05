Ушел из жизни актер и режиссер Владимир Меньшов

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, размещенную на сайте "Мосфильма".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни", - говорится в сообщении.

Коллектив "Мосфильма" выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Меньшова.

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - добавляется в тексте соболезнования.

Отмечается, что о дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

© Sputnik / Алексей Никольский С президентом России Владимиром Путиным на церемонии вручения государственных наград

Владимир Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.

Зрителям постсоветского пространства Владимир Меньшов известен как режиссер фильмов "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Розыгрыш", "Ширли-мырли", "Зависть богов".

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