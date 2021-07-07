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Режиссер Джоди Фостер на фотосессии своего фильма Финансовый монстр (Money Monster).

Почетный приз Каннского фестиваля получила Джоди Фостер

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210707/35396471/Pochetnyy-priz-Kannskogo-festivalya-poluchila-Dzhodi-Foster.html

"Золотую пальмовую ветвь" актрисе вручал испанский режиссер и продюсер Педро Альмодовар. Каннский фестиваль продлится до 17 июля.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Почетная "Золотая пальмовая ветвь" была вручена во вторник на 74-м Каннском фестивале голливудской актрисе и режиссеру Джоди Фостер, передает РИА Новости.

© AFP 2021
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Награду Фостер, которая стала почетным гостем торжественной церемонии открытия кинофестиваля, вручал испанский режиссер и продюсер Педро Альмодовар.

"С большой любовью я принимаю эту большую честь", - отметила после получения награды Фостер, свободно владеющая французским языком.

В разные годы "Золотой пальмовой ветви" были удостоены Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон и другие.

Фильм "Таксист" режиссера Мартина Скорсезе с участием Фостер получил "Золотую пальмовую ветвь" 45 лет назад – в 1976 году.
После награждения Фостер на сцену поднялся южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, чей фильм "Паразиты" получил главную награду Каннского фестиваля в 2019 году.

Церемония открытия Каннского фестиваля прошла на Лазурном берегу Франции. Один из самых известных международных киносмотров продлится до 17 июля. В течение 12 дней жюри предстоит оценить 24 картины, которые вошли в основную конкурсную программу. В их числе фильмы Леоса Каракса, Франсуа Озона, Пола Верховена, Уэса Андерсона, Асгара Фархади. Россию в конкурсной программе представляет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

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