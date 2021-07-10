В состоянии здоровья МакSим отмечены изменения

МакSим госпитализировали с пневмонией в июне, а затем из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Певице Марине Абросимовой, выступающей по псевдонимом МакSим, стало немного лучше. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала представитель артистки.

"Марине действительно получше… Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжелая, она на аппарате", – сказала она.

По данным PeopleTalk, МакSим пытались отключить от ЭКМО, однако попытка не увенчалась успехом. Певица не смогла дышать самостоятельно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru)

О том, что МакSим госпитализировали с пневмонией, стало известно в середине июня. Затем из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova