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Певица MакSим (Марина Абросимова)

В состоянии здоровья МакSим отмечены изменения

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210710/35437365/v-sostoyanii-zdorovya-maksim-otmecheny-izmeneniya.html

МакSим госпитализировали с пневмонией в июне, а затем из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Певице Марине Абросимовой, выступающей по псевдонимом МакSим, стало немного лучше. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала представитель артистки.

"Марине действительно получше… Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжелая, она на аппарате", – сказала она.

По данным PeopleTalk, МакSим пытались отключить от ЭКМО, однако попытка не увенчалась успехом. Певица не смогла дышать самостоятельно.

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Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru)

О том, что МакSим госпитализировали с пневмонией, стало известно в середине июня. Затем из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тесты на коронавирус оказались отрицательными.

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