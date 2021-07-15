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Борис Горячев

Ушел из жизни солист "Хора Турецкого" Борис Горячев

© Photo : ВКонтакте / Хор Турецкого
Культура
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (117)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210715/35536348/Ushel-iz-zhizni-solist-Khora-Turetskogo-Boris-Goryachev.html

Близкие артиста в соцсетях рассказали, что причиной скоропостижного ухода Горячего из жизни стали осложнения после заражения коронавирусом.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев скончался в четверг на 51-м году жизни. Как сообщается в официальном аккаунте музыкального коллектива в Instagram, причиной смерти стали осложнения из-за коронавируса.

"Бориса Горячева с нами больше нет… Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям", - говорится в сообщении.

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Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir)

Борис Горячев окончил Московское государственное хоровое училище им. А.В. Свешникова. В составе "Хора Турецкого" артиcт выступал почти два десятилетия. 

Сообщается, что у певца остались жена и двухлетняя дочь.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (117)

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