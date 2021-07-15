Ушел из жизни солист "Хора Турецкого" Борис Горячев

Близкие артиста в соцсетях рассказали, что причиной скоропостижного ухода Горячего из жизни стали осложнения после заражения коронавирусом.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев скончался в четверг на 51-м году жизни. Как сообщается в официальном аккаунте музыкального коллектива в Instagram, причиной смерти стали осложнения из-за коронавируса.

"Бориса Горячева с нами больше нет… Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir)

Борис Горячев окончил Московское государственное хоровое училище им. А.В. Свешникова. В составе "Хора Турецкого" артиcт выступал почти два десятилетия.

Сообщается, что у певца остались жена и двухлетняя дочь.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova