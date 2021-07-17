Фильм российского режиссера получил приз на Каннском фестивале

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" был удостоен главного приза в категории "Особый взгляд" 74-го Каннского фестиваля. Об этом сообщило издание Variety.

В "Особый взгляд" — вторую по значимости секцию фестиваля — в этом году вошли 20 фильмов, в том числе картина другого российского режиссера Алексея Германа-младшего "Дело", пишет РИА Новости.

"Разжимая кулаки" — вторая работа Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Фильм снят в Северной Осетии на осетинском языке. Как рассказала режиссер перед показом 10 июля, большую часть ролей в нем исполняют непрофессиональные актеры.

Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Своей любовью отец "душит" дочь, не отпуская ее от себя. Девушка вынашивает планы побега, но разжать отцовские объятия оказывается непросто.

В основной конкурсной программе 74-го Каннского фестиваля представлены 24 картины.

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