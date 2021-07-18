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Каннский кинофестиваль закончился – кто получил награды

© REUTERS / Johanna Geron
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210718/35565845/Kannskiy-kinofestival-zakonchilsya--kto-poluchil-nagrady.html

В субботу завершил свою работу 74-й Каннский фестиваль, церемония награждения победителей прошла в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В субботу во Дворце фестивале на набережной Круазетт прошла церемония награждения победителей 74-го кинофестиваля в Каннах. 

Главную награду Каннского фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – получила картина "Титан" француженки Джулии Дюкорно, передает РИА Новости. Причем Дюкорно, представившая в Канне свою вторую картину, стала второй женщиной в истории фестиваля, которая получила эту престижную награду.

"Спасибо жюри за то, что они призывают к большему разнообразию опыта в кино и в нашей жизни, также спасибо жюри за то, что впустили монстров", – сказала режиссер, еле сдерживая слезы на сцене.

Эпатажная работа Дюкорно, снятая в жанре психологического триллера, вызвала неоднозначные оценки критиков. Главные роли в картине исполнили Венсан Линдон и Агата Руссель.

Лучшим режиссером фестиваля признан француз Леос Каракс, представивший мюзикл "Аннетт". Главные роли в картине сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр.

Канны перед открытием кинофестиваля
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Фильм российского режиссера получил приз на Каннском фестивале

Приз за лучший сценарий присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину "Сядь за руль моей машины".

Гран-при Каннского фестиваля получили две картины – "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена и "Герой" иранца Асгара Фархади. Фильм "Купе номер шесть" снят в России. В нем рассказана история о студентке из Финляндии, которая садится в поезд Москва - Мурманск, где ее ждет встреча с грубоватым русским шахтером, которого сыграл российский актер Юрий Борисов.

Приз за лучшую женскую роль получила норвежская актриса Ренате Рейнсве. Она сыграла в фильме "Худший человек на свете", поставленном режиссером Йоакимом Триером и представленном в основной конкурсной программе.

Лучшей мужской ролью на Каннском кинофестивале признана работа американского актера Калеба Лэндри Джонса, сыгравшего в фильме Джастина Курзеля "Нитрам".

Также почетной "Золотой пальмовой ветвью" был награжден итальянский кинорежиссер Марко Беллоккьо. Награду вручал итальянский режиссер Паоло Соррентино. Зал аплодировал Беллоккьо стоя. В пятницу в рамках фестиваля была показана картина 81-летнего патриарха итальянского и мирового кино "Маркс может подождать". 

Режиссер Джоди Фостер на фотосессии своего фильма Финансовый монстр (Money Monster).
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Почетный приз Каннского фестиваля получила Джоди Фостер

Ранее на церемонии открытия киносмотра почетной "Золотой пальмовой ветви" была также удостоена голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер.

В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины. Жюри возглавил американский режиссер и актер Спайк Ли. В состав судейской коллегии также вошли французская певица и актриса Милен Фармер, режиссер Мати Диоп, американская актриса, продюсер и режиссер Мэгги Джилленхол, бразильский режиссер и сценарист Клебер Мендонса Фильо, актриса Мелани Лоран, австрийский кинорежиссер и сценарист Джессика Хауснер, актеры Тахар Рахим и Сон Кан Хо.

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