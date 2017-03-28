Госдеп США рассказал, кто дал указание ввести санкции против России

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. После введения санкции против восьми российских компаний в МИД РФ заявили, что новые санкции не стыкуются с заявлениями США о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГ.

"Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято госдепартаментом 17 января 2017 года…. и затем изучено новой администрацией перед передачей в конгресс", — отметил в Госдепартаменте США для РИА Новости.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 марта.

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