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Денежные купюры

В ЕС введена новая купюра: что нужно знать

© Sputnik/ Владимир Трефилов
Экономика
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Европейский центральный банк пошел на крайние меры: чтобы снизить порог подделки валюты принято решение повысить уровень безопасности бумажных денег

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Европейский центробанк вводит в обращение с 4 апреля новые банкноты номиналом 50 евро. Купюра обладает новыми элементами защиты, так как именно эта банкнота пользуется наибольшим спросом в зоне евро.

Новую европейскую банкноту по-прежнему украшает портрет героини древнегреческой мифологии — Европы. Ее изображение выполнено в виде водяного знака и на голографической вертикальной полосе. Еще одним отличием новой купюры стало то, что при наклоне цифра 50 в ее нижнем левом углу меняет цвет с синего на темно-зеленый. А надпись "евро" на банкнотах, наряду с латинским и греческим шрифтом, выполнена кириллицей — в связи с присоединением к Евросоюзу Болгарии в 2007 году.

На купюрах также стоит подпись нынешнего руководителя Европейского центробанка Марио Драги, а аббревиатура "ЕЦБ" указана не на пяти языках, как раньше, а на десяти.

Старые 50-евровые банкноты продолжат свое хождение и будут выводиться из оборота естественным путем — по мере износа.

Сейчас в обращении находится 18 миллиардов банкнот достоинством 50 евро, что составляет около 45% от всех банкнот евро.

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Теги:
банкнота, евро, ЕС
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