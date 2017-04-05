Борьба с коррупцией: у экс-президента Панамы конфисковали вертолет

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. По сообщению прокуратуры Панамы, вертолет принадлежит сыну экс-президента. Причем задержано воздушное судно было в Мексике, а затем передано панамской стороне, отмечает РИА Новости. Пока вертолет конфискован на временной основе, заявляет прокуратура.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Молдавская коррупция – личный опыт столкновения с социальным злом

Бразильская строительная компания Odebrecht, вовлеченная в крупный коррупционный скандал, ранее приняла решение выйти из концессионного проекта в гидроэнергетике Панамы на сумму в один миллиард долларов. До этого компания отказалась от участия в проекте по строительству четырех мостов через Панамский канал. В конце января прокуратура Панамы предъявила обвинения 17 людям, включая несколько бизнесменов и бывших правительственных чиновников, в отмывании денег в рамках коррупционного скандала с участием Odebrecht.

Крупнейшая строительная компания Южной Америки Odebrecht являлась одним из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне прошлого года президент компании Odebrecht по имени Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>