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В Евросоюзе с 15 июня будет отменена плата за роуминг

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Экономика
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В Страсбурге состоялось голосование о введении реформ по обеспечению бесплатного роуминга и равенства права доступа к интернету в ЕС

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Европарламент окончательно согласовал отмену роуминга внутри Евросоюза с середины июня 2017 года. Документ поддержали 549 депутатов, 27 проголосовали против, 50 депутатов воздержались, сообщает Sputnik Эстония.

"По состоянию на 15 июня 2017 года люди смогут подключаться к мобильным услугам, особенно к передаче данных, не опасаясь высоких счетов за связь во время поездок по ЕС", — заявил по случаю голосования Европарламента по роумингу заместитель председателя Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип.

По его словам, после почти 10 лет ЕС "окончательно прекращает беспокойство о роуминге, которое преследует Европу с начала мобильной эры.

"Непомерные цены на роуминг были аномалией на континенте, где люди свободно перемещаются между странами", — заключил Ансип.

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Ранее Европарламент одобрил постановление о снижении цен за пользование средствами телекоммуникации в роуминге с 30 апреля 2016 года. Исходящий звонок с мобильного телефона внутри ЕС будет стоить не более 5 центов за минуту разговора, а отправление СМС — не более 2 центов. Стоимость мобильного интернета в условиях европейского роуминга составит не более 5 центов за мегабайт. При этом оператор мобильной связи имеет право устанавливать рамки продолжительности телефонных разговоров по установленной цене и максимальное количество СМС по самому дешевому тарифу.

Кроме того, операторы связи могут предъявлять счета друг другу по звонкам, совершенным клиентами в роуминге. Для этого установлена граница стоимости: она не должна превышать 3,2 цента в минуту, стоимость СМС не должна превышать 1 цент.

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Теги:
роумиг, плата, отмена, Европарламент, Страсбург, ЕС
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