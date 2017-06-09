Бизнесмен за ночь заработал почти 3 миллиарда долларов

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Китайский бизнесмен и глава совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма лишь за одну ночь стал богаче на 2,8 миллиарда долларов США.

© Sputnik/ Владимир Трефилов Ряд молдавских бизнесменов навсегда распрощаются со своими миллионами

Как пишет Bloomberg, это стало возможным благодаря росту акций компании сразу на 13%. Таким образом, капитализация фирмы выросла на 42 миллиарда долларов.

Акции компании подскочили в цене на 13%, а ее капитализация выросла на $42 миллиарда.

В этом году владельцы фирмы ожидают рост прибыли почти в два раза, то есть более 34 миллиардов долларов.

Пятидесятидвухлетний Джек Ма – самый богатый человек Азии. Он находится на 14 месте в рейтинге самых состоятельных людей мира. С начала 2017 года он уже заработал 8,5 миллиарда долларов. Его общее состояние достигает почти 42 миллиардов.

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