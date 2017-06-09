Бизнесмен за ночь заработал почти 3 миллиарда долларов

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Китайский бизнесмен и глава совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма лишь за одну ночь стал богаче на 2,8 миллиарда долларов США.
Как пишет Bloomberg, это стало возможным благодаря росту акций компании сразу на 13%. Таким образом, капитализация фирмы выросла на 42 миллиарда долларов.
Акции компании подскочили в цене на 13%, а ее капитализация выросла на $42 миллиарда.
В этом году владельцы фирмы ожидают рост прибыли почти в два раза, то есть более 34 миллиардов долларов.
Пятидесятидвухлетний Джек Ма – самый богатый человек Азии. Он находится на 14 месте в рейтинге самых состоятельных людей мира. С начала 2017 года он уже заработал 8,5 миллиарда долларов. Его общее состояние достигает почти 42 миллиардов.
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