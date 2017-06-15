Сенат США одобрил расширение антироссийских санкций

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Новые меры были введены сенатом в поправке к рассматриваемому законопроекту о применении санкций в отношении Ирана, отмечает РИА Новости. © Sputnik/ Госдеп США рассказал, кто дал указание ввести санкции против России

Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.

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