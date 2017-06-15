Сенат США одобрил расширение антироссийских санкций

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Новые меры были введены сенатом в поправке к рассматриваемому законопроекту о применении санкций в отношении Ирана, отмечает РИА Новости.
Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.
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