Ципрас: решения Еврогруппы помогут Греции выйти из кризиса

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Еврогруппа дала положительную вторую оценку ходу реформ в Греции и одобрила выделение транша кредита в 8,5 миллиарда евро. Министры финансов стран еврозоны согласились с возможностью продления срока погашения кредитов.

"Сегодня Греция переворачивает страницу. У нас есть соглашение, которое отвечает жертвам греческого народа", — заявил Ципрас, которого цитирует РИА Новости.

"С единством и решимостью будем двигаться вперед для справедливого развития и лечения ран кризиса", — заявил премьер.

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