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Сувенирная купюра номиналом 0 евро

В Германии появилась купюра номиналом в 0 евро

© Photo: Mcoin
Экономика
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Новая сувенирная банкнота стоит 2,5 евро и не предназначена для проведения расчетов

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. В немецком городе Киле в обращении появилась новая купюра номиналом в ноль евро, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на сайт города.

На банкноте изображен учебный парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года, портом приписки которого является город Киль. На заднем плане — коллаж из европейских достопримечательностей, как Эйфелева башня и Бранденбургские ворота.

Изображение этого парусника в 1961-1990 годах украшало 10-марочную банкноту немецкого Бундесбанка.

"Этот необычный законопроект сделает Киль действительно особенным, уникальным для туристов, а банкнота станет также коллекционной ценностью" — отметили в администрации города.

"Мы продаем банкноту за 2,50 евро, среди коллекционеров она может стоить больше. Первый выпуск ограничен 5 000 экземплярами", — говорится в сообщении пресс-службы.

Банкнотой покупку оплатить нельзя. По словам пресс-службы, выпуск купюры в количестве 5 000 штук одобрил Европейский центральный банк.

Купюра имеет те же средства защиты, что и обычные евро.

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Теги:
сувенир, купюра, евро, Германия
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