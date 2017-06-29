Трамп будет продвигать экспорт американского газа в Европу

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. На саммите лидеров стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве президент США Дональд Трамп планирует продвигать экспорт американского природного газа, передает Sputnik Латвия со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об этом сообщил помощник американского президента по экономической политике, директор Национального экономического совета США Гари Кон.

"Есть люди, которые используют (энергетические — ред.) поставки почти как политическое оружие, угрожая прекратить их в самое холодное время года — зимой, когда людям нужен газ, чтобы обогревать свои дома… Наше намерение состоит в том, чтобы быть силой, работающей во благо, и сделать газ доступным для всех, кто в нем нуждается", — заявил Кон.

Страны Восточной и Западной Европы в значительной степени зависят от поставок газа из РФ, отмечает агентство. В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — до более чем 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом. Зампред правления компании Александр Медведев в начале июня сообщил, что в 2017 году "Газпром" может экспортировать в дальнее зарубежье 180 миллиардов кубометров газа.

© Sputnik/ Александр Натрускин Скупой платит дважды: в Польшу доставили сжиженный газ из США

Ряд этих стран, однако, неоднократно выражали желание снизить свою зависимость от газа РФ в целях энергетической безопасности. Так, Польша, которая ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых около 10 миллиардов поставляет "Газпром", в апреле подписала контракт с США на разовую поставку сжиженного природного газа (СПГ). Поставка была доставлена в июне, пишет Reuters. В мае вице-президент правления компании PGNiG Мачей Возняк сообщил, что Польша продолжит закупку СПГ США и ожидает очередную поставку в июле.

Во вторник пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором заявлялось, что США намерены стать глобальным игроком в области экспорта СПГ.

В среду Трамп на встрече с представителями индейских племен в Белом доме пообещал, что обеспечит США доминирование в энергетике.

"Мы будем работать над тем, чтобы помочь Соединенным Штатам достичь подлинного энергетического доминирования, и это уже происходит", — заявил Трамп журналистам.

По его словам, власти США слишком долго накладывали ограничения и меры регулирования на энергетику. Трамп пообещал избавиться от излишних мер регулирования, в том числе и тех, которые, по его мнению, нарушают суверенитет местного самоуправления индейцев.

Саммит в Варшаве пройдет 6-7 июля. Ожидается, что в нем примут участие президенты Австрии, Болгарии, Эстонии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении, а также Польши.

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