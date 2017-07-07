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Хештэг саммита G20 в Гамбурге

Sex, box и jazz: скандалы на саммите G20 в Гамбурге

© Sputnik/ Alex Panzicov
Экономика
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Судя по тому, что происходит вокруг саммита G20, ситуация в мире, действительно, очень напряжена, и у некоторых уже сдают нервы… Нынешний саммит, кажется, обещает быть самым скандальным за всю историю существования данной площадки общения стран с крупными экономиками

Арман Ванескегян, политический обозреватель Sputnik Армения

"Газовый" скандал с подачи и при участии транзитных посредников

На встречах в Гамбурге следует ожидать достаточно жесткое экономическое противостояние лидеров держав, которые будут упорно отстаивать интересы своих стран. Без оглядки на союзников, с которыми в политических вопросах, как говорится, "хлебают из одной чашки".

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Так, например, ожидается достаточно жесткое противостояние между хозяином саммита Германией и соседней Польшей. Дело в той самой трубе, которая называется "Северный поток – 2" и, по идее, позволит Германии обходиться вовсе без транзитных посредников, получая газ из России напрямую.

В данном случае европейские страны обвиняют Германию и Россию в экономическом протекционизме. Однако политический контекст данного проекта явно просматривается сквозь формулировки экспертов – экономистов.

Дело вовсе не в том, что Россия и Германия хотят сэкономить те финансы, которые сегодня приходится выплачивать за газовый транзит другим европейским странам (той же Польше, Словакии, Украине). Дело в политике. И в самой Украине, которая своим не очень адекватным поведением на политических подмостках сделала все возможное, чтобы Россия потратилась бы на новую трубу по дну Балтики в обход страны, где бушует гражданская война.

Германия же, со своей стороны, понимает всю экономическую выгодность подобного предложения Москвы и готова дать бой даже американцам, которые под шумок хотят увеличить объемы европейских поставок своего сжиженного газа. Ради этого Вашингтон даже пригрозил санкциями тем европейским концернам, которые свяжутся с русскими.

То есть получается, что ради российского газа схлестнулись интересы США, Германии, Польши, Словакии, Украины… Чем не супер-скандал, развитием которого смогут насладиться экономические эксперты в дни саммита?

"Гостиничный" скандал с участием сильных мира сего

Самый престижный и дорогой гамбургский гостиничный комплекс "Четыре времени года" отказался предоставить номера для проживания Дональду Трампу и Владимиру Путину. Оказывается, топ-менеджеры гостиницы испугались обслуживать "людей, у которых не совсем безупречная репутация…". Якобы, это может отрицательно сказаться на безупречной репутации самой гостиницы.

Гамбург.
Euromap
Саммит G20: сценарии развития мировой экономики

На самом деле, думаю, в этом есть некий рекламный расчет, своеобразный пиар-ход со стороны владельцев гостиницы. Сработает ли это или, наоборот, отныне "Vier Jahreszeiten" (здесь остановятся мировые лидеры) можно считать постоялым двором с подмоченной репутацией? Это покажет время, хотя не исключено также, что владелец (или владельцы) попросту не любят ни того, ни другого политического деятеля. Скажем, они поклонники Обамы…

Во всяком случае, известно, что оскорбленный в своих лучших чувствах к Гамбургу Трамп решил в дни саммита столоваться в Берлине. А на мероприятия будет прилетать на армейском вертолете

…И напоследок.

Секс-скандал с оттенком полицейской униформы

Прежде, чем принять американского президента, Берлин умудрился оскандалиться в шумной секс-парти, которое организовали командированные оттуда в Гамбург для борьбы с уличными беспорядками и противниками саммита 200 полицейских.

У двоих командированных был день рождения. Ну и, как водится, начали "по маленькой"… Потом еще по "двадцать капель"… А потом еще, и еще…

А что? Полицейские – они тоже люди. И им тоже нужно отдохнуть. Особенно после нервного стресса, вызванного разгоном демонстрантов и применения водометов.

В итоге все завершилось секс – оргией, во время которой женщины – полицейские из Берлина голышом, только в форменных ботинках, танцевали на столах, размахивали табельным оружием и набрасывались на своих коллег – мужчин.

Руководство гамбургской полиции "накатало телегу" на нарушителей режима и морали, и берлинцев срочно отозвали обратно. Отныне бороться с активистами и демонстрантами на улицах Гамбурга будут местные полицейские.

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Теги:
нервы, протесты, беспорядки, саммит G20, Трамп, Путин, Германия, Гамбург
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