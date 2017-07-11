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Президент Беларуси Александр Лукашенко

Лукашенко рассказал как Беларусь сможет преодолеть трудности

© Sputnik/ Алексей Никольский
Экономика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо продолжать работу с российской стороной над решением конкретных экономических вопросов

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия была и остается стратегическим союзником Минска.

Президент России Владимир Путин
© Sputnik/ Михаил Метцель
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"Стратегическим союзником нашей страны была, есть и останется Россия. Мы проводим согласованную линию во внешней политике и в сфере безопасности, успешно развиваем комплекс социально-гуманитарных вопросов", — заявил Лукашенко во вторник на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия является основным торгово-экономический партнером республики. "Мы вместе вырабатываем общие подходы по ключевым подходам в экономике", — сказал президент.

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Лукашенко отметил, что "из 2 миллиардов долларов экспорта, которые Белоруссия добавила в январе-мае текущего года, половина пришлось именно на Россию".

Президент Александр Лукашенко с сыном Николаем во время встречи с Папой Римским.
© REUTERS/ Andrew Medichini
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"Мы видим, что, несмотря на все возникающие для нас преграды на этом рынке, в том числе и искусственные, спрос на наш товар есть и он будет возрастать", — сказал белорусский лидер.

Он заявил, что в сложившихся условиях "надо спокойно, уверенно и настойчиво продолжать работу с российской стороной над решением конкретных экономических вопросов".

"К сожалению, определенные сложности для нас на этом рынке есть", — сказал президент.

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"Если россияне сегодня говорят, что эмбарго, санкции – это шанс для их экономики, вы должны понимать, что это не меньший шанс и для нашей экономики, потому что наши народнохозяйственные связи очень переплетены и кооперация глубочайшая… Когда они говорят об импортозамещении, это шанс для нашего импортозамещения, если они говорят, что это шанс для отечественного товаропроизводителя, то считайте, что это шанс и для белорусских товаропроизводителей", — подчеркнул Лукашенко.

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Теги:
партнерство, экономика, Александр Лукашенко, Беларусь, Россия
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